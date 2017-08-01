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Firefox’da Donanım İvmesini Kapatma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:50 - Tarih: 24 Ekim 2018 - Yorum: 0
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Firefox'da Donanım İvmesini Kapatma Nasıl Yapılır?Birçok tarayıcıda “donanım hızlandırma” özelliğini görmüş olmalısınız. Bu özellik, Firefox’da da varsayılan olarak aktif konumda. Ancak bu özellik zaman zaman yazı tiplerinde bozukluk veya tarayıcı bazında yavaşlık gibi sorunlara yol açabilmektedir. Dolayısı ile ben bu özelliği kapatmayı tercih ediyorum. Sonuç olarak, Firefox’da donanım hızlandırma özelliğini kapatmak mümkün olup, bunun için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Dilerseniz tekrar açabileceğinizi unutmayınız.

AYRICA: Firefox’da Arama Motorunu Değiştirme Nasıl Yapılır?

Firefox’da Donanım İvmesini Kapatma Nasıl Yapılır?

  • Menüyü aç adlı butona tıklayın.
  • Seçenekler sekmesine tıklayın.
  • Alttaki Performans başlığına gelin.
  • Ayarları aşağıdaki gibi yapılandırın.

Firefox'da Donanım İvmesini Kapatma Nasıl Yapılır?

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