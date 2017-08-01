Birçok tarayıcıda “donanım hızlandırma” özelliğini görmüş olmalısınız. Bu özellik, Firefox’da da varsayılan olarak aktif konumda. Ancak bu özellik zaman zaman yazı tiplerinde bozukluk veya tarayıcı bazında yavaşlık gibi sorunlara yol açabilmektedir. Dolayısı ile ben bu özelliği kapatmayı tercih ediyorum. Sonuç olarak, Firefox’da donanım hızlandırma özelliğini kapatmak mümkün olup, bunun için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Dilerseniz tekrar açabileceğinizi unutmayınız.

AYRICA: Firefox’da Arama Motorunu Değiştirme Nasıl Yapılır?

Firefox’da Donanım İvmesini Kapatma Nasıl Yapılır?