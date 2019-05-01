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Firefox Erişilebilirlik Hizmetlerinin Erişimini Kapatalım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 20:59 - Tarih: 23 Mayıs 2019 - Yorum: 0

Firefox Erişilebilirlik Hizmetlerinin Erişimini KapatalımErişilebilirlik hizmetleri, bazı uygulamaların çalışabilmesi için tarayıcı üzerinde aktif edilmesi gereken bir özelliktir. Ancak örneğin, ekran okuyucu v.b. gibi uygulamaları kullanmaya ihtiyacınız yok ise, erişilebilirlik hizmetlerinin erişimini engelleyebilirsiniz. Bunun için Gizlilik ve Güvenlik sekmesine tıkladıktan sonra, İzinler başlığı altındaki Erişilebilirlik hizmetlerinin tarayıcıma erişmesini engelle seçeneğini onaylamanız yeterli olacaktır. Ardından tarayıcınızı yeniden başlatarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.

AYRICA: Firefox Tam Ekran Nasıl Yapılır? Öğrenelim!

Firefox Erişilebilirlik Hizmetlerinin Erişimini Kapatalım

Firefox Erişilebilirlik Hizmetlerinin Erişimini Kapatalım

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