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Firefox Ekran Görüntüsü Alma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:02 - Tarih: 19 Mayıs 2019 - Yorum: 0

Firefox Ekran Görüntüsü Alma Nasıl Yapılır?Firefox'da ekran görüntüsü alma aracı bulunuyor ve ek bir eklenti kullanmadan, tarayıcınız üzerinden direkt ekran görüntüsü alabiliyorsunuz. Buna Lightshot alternatifi örnek verilebilir. Ancak eklenti kullanmak yerine, Firefox'un bu dahili özelliğini de kullanmayı düşünebilirsiniz. Bunun için tarayıcınız açık iken sağ tıklayın ve Ekran görüntüsü al sekmesine tıklayın. Bu şekilde dilediğiniz alanı kırptıktan hemen sonra, bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Hepsi bu kadar...

AYRICA: Firefox'da Dosya Kayıt Yeri Değiştirme Nasıl Yapılır?

Firefox Ekran Görüntüsü Alma Nasıl Yapılır?

Firefox Ekran Görüntüsü Alma Nasıl Yapılır?

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