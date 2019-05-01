Bazı tarayıcılarda olduğu gibi, Firefox'da da yer imleri, şifreler v.b. için ana parola özelliği bulunuyor. Bu şekilde mevcut bilgilerinizi tekrar şifreleyerek, daha güvenli bir hâle getirebilirsiniz. Açıkçası Firefox ana parola kullanımı zorunlu olmasa da, kesinlikle kullanmanızı tavsiye edebileceğim bir özelliktir. Çünkü bu şekilde mevcut verileriniz daha güvende olacaktır. Gizlilik ve Güvenlik sekmesinde yer alan Hesaplar ve parolalar başlığı altındaki Ana parola kullan butonunu işaretleyin ve ana parolanızı belirleyin. Hepsi bu kadar...

AYRICA: Firefox'da Yer İmleri Çubuğunu Gösterme Nasıl Yapılır?

Firefox Ana Parola Nedir? Ne İşe Yarar?