Firefox bizlere güvenlik için birçok dahili özellik sunmaktadır. Örneğin, bazı web sitelerine giriş yaptığınız zaman hemen açılır pencerelerin aktive olduğunu görmüş olmalısınız. Bu gibi durumların önüne geçmek için AdBlock Plus benzeri eklentiler de kullanılabilir. Ancak mevcut güvenliği artırmak adına, açılır pencereleri engellemek de önemlidir. Gizlilik ve Güvenlik sekmesine tıkladıktan sonra, İzinler başlığı altındaki, Açılır pencereleri engelle seçeneğinin onaylı olduğundan emin olmanız yeterli olacaktır. Bu şekilde web siteleri, otomatik bir şekilde açılır pencereleri gösteremeyecektir.

AYRICA: Firefox'da Koyu Tema Nasıl Kullanılır?

Firefox Açılır Pencereleri Otomatik Engelleyelim