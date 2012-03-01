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FF XV: Episode Gladiolus’un Yeni Videosu Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 12:02 - Tarih: 13 Mart 2017 - Yorum: 0
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FF XV: Episode Gladiolusun Yeni Videosu GeldiSquare Enix tarafından geliştirilen Final Fantasy, hikaye konusundaki eksik parçalarını oyunun takipçileri için indirilebilir içerikler ile sunmaya hazırlanıyor. Oyunculara sunulacak ilk hikaye de Gladio’nun hikayesi olacak. FF XV: Episode Gladiolus ismiyle gelen içerik için yeni video da yayımlandı. Video ile birlikte Gladio’nun dövüş sahnelerindeki hareket dinamiklerini görebiliyoruz. 28 Mart’ta gelecek olan Episode Gladiolus’un tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

FF XV: Episode Gladiolusun Yeni Videosu Geldi

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