Square Enix tarafından geliştirilen Final Fantasy, hikaye konusundaki eksik parçalarını oyunun takipçileri için indirilebilir içerikler ile sunmaya hazırlanıyor. Oyunculara sunulacak ilk hikaye de Gladio’nun hikayesi olacak. FF XV: Episode Gladiolus ismiyle gelen içerik için yeni video da yayımlandı. Video ile birlikte Gladio’nun dövüş sahnelerindeki hareket dinamiklerini görebiliyoruz. 28 Mart’ta gelecek olan Episode Gladiolus’un tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.
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