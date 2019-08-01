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FasterChrome ile İki Kat Hızlı İnternet Deneyimi Mümkün

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:53 - Tarih: 05 Ağustos 2019 - Yorum: 0

FasterChrome ile İki Kat Hızlı İnternet Deneyimi MümkünÜlkemizde pek yaygın olmayan ancak yurtdışında oldukça popüler kullanım seviyesine sahip bir teknolojiden bahsetmemize izin veriniz. Instant.page adlı bu teknoloji, tarayıcı bazında bağlantıların üzerine geldiğinizde arka plânda kaynak dosyaları indirerek, sayfalar arası geçişlerin %100 daha da hızlı olmasını sağlıyor.

Google Chrome'a kurulum sağlayarak, mevcut İnternet hızınız ile de paralel olacak şekilde, daha hızlı bir İnternet deneyimi yaşayabilirsiniz. Ücretsiz bir eklentidir. Konfigürasyon ihtiyacı yoktur. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak, Web Store'dan hemen tarayıcınıza kurulum sağlayabilirsiniz.

Adres: FasterChrome (Google Chrome)

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