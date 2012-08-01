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Facebook’ta Önemli Gelişme Ekleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:13 - Tarih: 16 Nisan 2018 - Yorum: 0
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Facebook'ta Önemli Gelişme Ekleme Nasıl Yapılır?Facebook kesinlikle oldukça büyük bir plâtform. Dolayısı ile içerisinde barındırdığı özellikler de bir o kadar fazla. Örnek olarak, geçtiğimiz içeriklerimizde ilişki durumu değiştirme ve parantez içine yazı yazma gibi konuların yanı sıra, anket oluşturma nasıl yapılır gibi konuları da işlemiş idik. Şimdi ise Facebook’ta profilimize önemli gelişme ekleme nasıl yapılır, bunu öğreniyor olacağız. Aşağıdaki adımları izleyerek, siz de Facebook’ta önemli gelişme ekleme konusunda bilgi edinebilirsiniz.

AYRICA: Facebook Sayfalarımı Nerede Görebilirim?

Facebook’ta Önemli Gelişme Ekleme Nasıl Yapılır?

  • Profilinize giriş yapın.
  • Hakkında sekmesine tıklayın.
  • Önemli Gelişmeler sekmesine tıklayın.
  • Önemli gelişme ekle bağlantısına tıklayın.
  • Kategoriler doğrultusunda önemli bir gelişme ekleyin.

Facebook'ta Önemli Gelişme Ekleme Nasıl Yapılır?

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