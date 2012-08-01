Facebook kesinlikle oldukça büyük bir plâtform. Dolayısı ile içerisinde barındırdığı özellikler de bir o kadar fazla. Örnek olarak, geçtiğimiz içeriklerimizde ilişki durumu değiştirme ve parantez içine yazı yazma gibi konuların yanı sıra, anket oluşturma nasıl yapılır gibi konuları da işlemiş idik. Şimdi ise Facebook’ta profilimize önemli gelişme ekleme nasıl yapılır, bunu öğreniyor olacağız. Aşağıdaki adımları izleyerek, siz de Facebook’ta önemli gelişme ekleme konusunda bilgi edinebilirsiniz.

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Facebook’ta Önemli Gelişme Ekleme Nasıl Yapılır?