Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 6.731 yazıda 7.313 yorum var.
Tavsiye: Narecza Twitter Sayfası // Narecza Tumblr Sayfası Hatırlayalım: Tavsiye Film: Adalet Peşinde (Law Abiding Citizen)
Sponsorlu Bağlantılar

Facebook’ta Ad (İsim) Değiştirme Yöntemi

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 10:09 - Tarih: 20 Ocak 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Facebookta Ad (İsim) Değiştirme YöntemiFacebook‘ta kullandığınız adınızı herhangi bir sebepten ötürü değiştirmenizin gerektiği durumlar söz konusu olabilmektedir. Bunun için belli başlı ad standartları olsa da, mevcut adınızı değiştirmeniz mümkün. Aşağıda yer alan adımları takip ederek, Facebook’taki isminizi kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Ancak adınızı değiştirdikten sonraki 60 gün içerisinde tekrar değiştiremeyeceğinizi de aklınızdan çıkarmamanız gerektiğini unutmamalısınız.

AYRICA: Facebook’ta Profil Resmiyle Giriş Nasıl Kullanılır?

Facebook’ta Ad Nasıl Değiştirilir?

  • Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklayın.
  • Genel bölümündeki “Adın” kısmındaki “Düzenle“ye tıklayın.
  • Adınızı ve soyadınızı girin.

Facebookta Ad (İsim) Değiştirme Yöntemi

  • Değişikliği Gözden Geçir‘e tıklayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.
Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri