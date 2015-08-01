Facebook‘ta kullandığınız adınızı herhangi bir sebepten ötürü değiştirmenizin gerektiği durumlar söz konusu olabilmektedir. Bunun için belli başlı ad standartları olsa da, mevcut adınızı değiştirmeniz mümkün. Aşağıda yer alan adımları takip ederek, Facebook’taki isminizi kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Ancak adınızı değiştirdikten sonraki 60 gün içerisinde tekrar değiştiremeyeceğinizi de aklınızdan çıkarmamanız gerektiğini unutmamalısınız.

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Facebook’ta Ad Nasıl Değiştirilir?

Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklayın.

sekmesine tıklayın. Genel bölümündeki “ Adın ” kısmındaki “ Düzenle “ye tıklayın.

” kısmındaki “ “ye tıklayın. Adınızı ve soyadınızı girin.