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Facebook, Aylık 2 Milyar Aktif Kullanıcı Barajını Geçti!

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:12 - Tarih: 29 Haziran 2017 - Yorum: 0
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Facebook, Aylık 2 Milyar Aktif Kullanıcı Barajını Geçti!Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, yaptığı açıklamayla birlikte sosyal ağın aylık olarak 2 milyar kullanıcı barajını aştığını açıkladı. 1 milyar kullanıcı barajını Ekim 2012′de aşan Facebook, 5 yıl sonra Haziran 2017′de 2 milyar aktif kullanıcı barajını geride bıraktı. Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin’den bile daha fazla kitleye ulaşan sosyal ağ, bu başarısı ile de internet alemindeki potansiyelin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Bunlara ek olarak son 5 yıl içerisinde Asya ve diğer ülkeler kategorisinde 746 milyon kullanıcı Facebook’a dahil oldu. Aşağıdaki görselde de diğer platformların aylık kullanıcı sayılarını görebilirsiniz. Ayrıca dünyanın her yerine internet yayma projeleri ile birlikte Facebook’un ilerleyen senelerde 3 milyar barajını aşacağı da öngörülüyor.

Facebook, Aylık 2 Milyar Aktif Kullanıcı Barajını Geçti!

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