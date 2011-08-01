Epic Games Store'dan 232 TL Değerinde Üç Oyun Hediyesi

Epic Games Store, yeni yıla girerken her gün bir ücretsiz oyun dağıtımını sona erdirdi. Ancak ücretsiz oyun dağıtımları bitmiş değil. Haftalık olarak ücretsiz oyun dağıtımı yapmaya devam eden platform, bu hafta 232 TL değerinde üç oyunu ücretsiz olarak sunuyor. 9 Ocak 2020 Perşembe günü saat 19:00'a kadar ücretsiz olan oyunlar, Darksiders Warmastered Edition, Darksiders II Deathinitive Edition ve Steep.

KAIKO ve Vigil Games tarafından geliştirilen Darksiders Warmastered Edition, aksiyon ve maceraya doyacağınız güzel bir oyun.

Tüm DLC’lerin içerisinde yer aldığı ve serinin diğer oyunu olan Darksiders 2 Deathinitive Edition da 30 saatin üzerinde oynanış sunuyor.

Ekstrem sporları seviyorsanız, Ubisoft tarafından geliştirilen Steep tam size göre. Alpler'in ve Alaska’nın muazzam açık dünyasında 8 farklı ekstrem sporunda ustalaşın ve altın madalya için mücadele verin.

Oyunlara ücretsiz sahip olmak için bu bağlantıya tıklayın.

Açılan sayfada tek tek oyunların sayfasına giderek, "AL" butonuna basın ve talimatları uygulayın. İyi oyunlar dileriz.