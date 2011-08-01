Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Epic Games Store'dan 232 TL Değerinde Üç Oyun Hediyesi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:38 - Tarih: 02 Ocak 2020 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Epic Games StoreEpic Games Store, yeni yıla girerken her gün bir ücretsiz oyun dağıtımını sona erdirdi. Ancak ücretsiz oyun dağıtımları bitmiş değil. Haftalık olarak ücretsiz oyun dağıtımı yapmaya devam eden platform, bu hafta 232 TL değerinde üç oyunu ücretsiz olarak sunuyor. 9 Ocak 2020 Perşembe günü saat 19:00'a kadar ücretsiz olan oyunlar, Darksiders Warmastered Edition, Darksiders II Deathinitive Edition ve Steep.

Darksiders - Darksiders 2 - Steep Epic Games

KAIKO ve Vigil Games tarafından geliştirilen Darksiders Warmastered Edition, aksiyon ve maceraya doyacağınız güzel bir oyun.

Tüm DLC’lerin içerisinde yer aldığı ve serinin diğer oyunu olan Darksiders 2 Deathinitive Edition da 30 saatin üzerinde oynanış sunuyor.

Ekstrem sporları seviyorsanız, Ubisoft tarafından geliştirilen Steep tam size göre. Alpler'in ve Alaska’nın muazzam açık dünyasında 8 farklı ekstrem sporunda ustalaşın ve altın madalya için mücadele verin.

Oyunlara ücretsiz sahip olmak için bu bağlantıya tıklayın.

Açılan sayfada tek tek oyunların sayfasına giderek, "AL" butonuna basın ve talimatları uygulayın. İyi oyunlar dileriz.

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri