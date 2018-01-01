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Energizer Power Max P600s Tanıtıldı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 16:40 - Tarih: 06 Ocak 2018 - Yorum: 0
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Energizer Power Max P600sPil üreticisi Energizer, yeni akıllı telefonu Power Max P600s’in tanıtımını gerçekleştirdi. 12 saatten fazla kullanım ve 16 gün bekleme süresi sunan, USB-C ile hızlı şarj destekli 4,500 mAh kapasiteli bataryası ile dikkat çeken akıllı telefon; siyah renkli modelinde 3 GB RAM ve 32 GB depolama ile gelirken, mavi renkli modelinde ise 6 GB RAM ile 64 GB depolama ile geliyor. Ayrıca depolama alanları microSD kart ile arttırılabiliyor. 9.8 milimetre kalınlığında olan ve 5.99 inç boyutunda 1080p+ çözünürlükte 18:9 ekran ile gelen Energizer Power Max P600s, Android 7.0 Nougat ile kutusundan çıkacak.

Energizer Power Max P600s Tanıtıldı

Gücünü Helio P25 işlemciden alan ve karbon fiber görünümlü arka yüzeyinde 13 + 5 MP çift kamera ve parmak izi sensörü bulunan akıllı telefon, ön tarafında da kendinden flaşlı 8 MP selfie kamerası ile boy gösteriyor. Bu ay içerisinde satışa sunulması beklenen akıllı telefonun fiyatı hakkında ise henüz bir bilgi verilmedi.

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