Amerikalı girişimci, mucit ve mühendis olan Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Türkiye‘ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşen Musk, sayın Atatürk’ü de ziyaret etti. Instagram’da ise “Atatürk Anıtkabir” adlı bir paylaşımda bulunan Elon Musk‘ın bu paylaşımı, 900k beğeni sayısını geride bıraktı. 1 milyona ulaşması ise yakında oldukça olası görünüyor. Birden Türk takipçi sayısından da artış olan Elon Musk’ın bu davranışını tüm Türk milleti olarak sonsuz kere takdir ediyoruz.

Atatürk Anıtkabir Elon Musk (@elonmusk)'in paylaştığı bir gönderi ( 8 Kas 2017, 09:45 PST )