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Elon Musk’a Göre Simülasyon Bir Dünyada Yaşıyoruz (Video)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:43 - Tarih: 01 Ocak 2018 - Yorum: 0
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Elon Musk'a Göre Simülasyon Bir Dünyada YaşıyoruzSon dönemlerde adından sıkça söz edilen Elon Musk‘ı artık duymayan kalmamıştır. Kendisi önemli bir girişimci ve PayPal gibi önemli firmaların kurucusu konumunda. Elon Musk‘a göre de birçok kişinin inandığı “simülasyon teorisi” son derece doğru. Yani dünya, daha yüksek bir medeniyet tarafından yaratılan bir simülasyondan ibaret olabilir ve bizler de simülasyonun oyuncularıyız bu neticede. Elon Musk’ın bu yöndeki görüşlerini izlemek istiyorsanız, aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz. Elbette bu yalnızca bir teori, kesinliği tartışılır. Ancak yine de Elon Musk’ın düşüncelerinin dinlemeye değer olduğuna inandığımız için sizlerle paylaşmak istedik.

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