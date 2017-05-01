Elon Musk’ı duymayan kaldı mı acaba? Kendisi oldukça başarılı bir girişimci ve elbette bizler onu PayPal‘dan da tanıyoruz. Kendisi seneler önce ekibi ile x.com‘u kurmuş idi ancak daha sonra bu alan adı PayPal‘a dönüştü. Tesla ve SpaceX firmalarından tanıdığımız Musk, seneler önce de başarılı bir girişimci idi. Kendisi ilk olarak online bankacılık sistemi olan x.com’u kurmuştu arkadaşları ile. Ardından ise bu firma, PayPal’a dönüşerek, onun da bir nevi zengin bir girişimci olmasını sağladı.

x.com’un Ne Amaçla Kullanılacağı Henüz Belli Değil

Kişisel Twitter hesabından ilgili duyuruyu gerçekleştiren Musk, alan adını almaktan ötürü PayPal ekibine teşekkür etmesinin yanı sıra, henüz ilgili alan adı (domain) için ne gibi bir proje üzerine odaklanacağı belirsizliğini koruyor. Günümüzde güzel alan adı bulmanın zor olduğu bir devirdeyiz.

Dolayısı ile x.com gibi bir alan adı için Elon Musk’ın ne kadar ücret ödediği belli olmasa da, birkaç milyon dolâr olduğu üzerine öngörüler mevcut. Ancak PayPal kanadından bu yönde bir açıklama ise yapılmadı. Bakalım, ilerleyen süreçler de ilgili alan adı ne gibi projelere gebe kalacak? Bunu zaman gösterecek gibi görünüyor. Gerçi Elon Musk’ın sürekli şirket kurmasına alıştık artık, bu alan adını da harika bir biçimde değerlendirecek olması işten bile değil. Sizce de öyle değil mi?