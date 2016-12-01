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Ekran Kartı Sürücüsü Kaldırma Programı: Display Driver Uninstaller

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:33 - Tarih: 02 Ocak 2017 - Yorum: 0
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Ekran Kartı Sürücüsü Kaldırma Programı: Display Driver UninstallerBilgisayarınızdaki bir ekran kartı sürücüsünü tamamen kaldırmak mı istiyorsunuz? Merak etmeyin, artık bir yardımcınız var. Display Driver Uninstaller programı düşük boyutuna rağmen, oldukça iyi iş çıkarıyor ve bilgisayarınızdaki dilediğiniz ekran kartı sürücüsünü tüm kalıntıları ile birlikte kaldırmanıza olanak tanıyor. Sisteminizden ekran kartını tamamen kaldırdığı için, daha sonra güncel sürümü tekrar kolaylıkla kurabilmektesiniz. Ücretsiz ve Türkçe dil desteği mevcut.

Ekran Kartı Sürücülerini Kaldırmak Çok Daha Kolay

Ekran Kartı Sürücüsü Kaldırma Programı: Display Driver Uninstaller

Programı aşağıdaki bağlantı vasıtası ile indirebilirsiniz. Programı güvenli mod ile çalıştırmanız tavsiye edilmekte olup, Türkçe dil desteği mevcut olduğu için kullanımı da oldukça kolaydır.

İndir: Display Driver Uninstaller

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