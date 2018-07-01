Dünyanın En Gelişmiş Reklam Engelleyicisi: AdGuard

Şu sıralar reklam engelleme programlarını araştırıyorum. Windows 10 ile uyumlu olan AdGuard, kesinlikle mükemmel bir seçenek gibi görünüyor. Ayrıca ömürlük lisans ücreti de çok uygun durumda. Eğer ki tarayıcınıza eklenti kurmadan, sadece program sayesinde, tüm reklamları engellemek istiyorsanız, AdGuard’ı tavsiye edebilirim. Böylelikle tarayıcınıza herhangi bir uzantı kurmanıza da gerek kalmamaktadır. Aşağıdaki bağlantı ile programın deneme sürümünü indirebilirsiniz. Eğer programı beğenirseniz, ücretli versiyonunu satın alarak, ömür boyu sorunsuz bir şekilde bu reklam engelleyici programı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Adres: AdGuard (Türkçe)