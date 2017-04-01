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Dropbox Yepyeni Bir Arayüze Kavuştu

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:38 - Tarih: 06 Nisan 2017 - Yorum: 0
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Dropbox Yepyeni Bir Arayüze KavuştuDosya barındırma servisi Dropbox, daha kolay ve rahat bir kullanım için web arayüzünü yeniledi. Yapılan güncelleme ile daha temiz bir tasarımın aktive edildiğini gözlemlemek mümkün. En azından artık dosyaları daha rahat düzenleyebileceğimiz anlamına geliyor bu. Dropbox tarafından yapılan açıklamalarda ise, bu yeni tasarımın, kişisel ve kurumsal hesapları birbirinden ayırmayı kolaylaştırdığı belirtiliyor. Aktif bir Dropbox kullanıcısı olarak da açıkçası yeni web arayüzünün oldukça profesyonel ve kullanışlı bulduğumu dile getirmeliyim.

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Dropbox Yepyeni Bir Arayüze Kavuştu

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