Dört Kameralı Vivo Y9s Duyuruldu - Özellikleri ve Fiyatı

Yeni akıllı telefon modellerini görücüye çıkaran Vivo, şimdi de dört kameralı modeli Y9s'yi tanıttı. 6.38 inç boyutlarında Full HD+ (1080×2340) çözünürlüklü Super AMOLED ekrana sahip olan akıllı telefon, gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 665 işlemcisinden, Adreno 610 GPU biriminden ve 8 GB RAM belleğinden alıyor.

Vivo Y9s Teknik Özellikleri

Parmak izi okuyucuya sahip olan model, 18W hızlı şarj destekli 4500 mAh kapasiteli batarya ve microSD kart destekli 128 GB depolama alanı ile karşımıza çıkıyor.

Kamera tarafına baktığımızda da arka tarafta 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı sensörü, 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik algılama sensörünün bulunduğu dörtlü kamera dizilimi yer alıyor. Ön tarafında ise 32 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunuyor.

Vivo Y9s Fiyatı Ne Kadar?

159.25×75.19×8.68 mm boyutlarında ve 186.7 gram ağırlığında olan Vivo Y9s fiyatı ise yaklaşık 285 dolar olarak açıklandı.