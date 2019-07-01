DNSCrypt, DNS sorgularının şifrelenmesini sağlayan bir teknoloji olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir süredir yine Yandex Browser kullandığım için, birçok özelliğini kurcalama fırsatı buluyorum. Yandex Browser'ın Protect adlı güvenlik özelliği, DNSCrypt teknolojisini isteğe bağlı olarak kullanmanıza olanak sağlar. DNS sorgularının çalınması ise beraberinde birçok problemi doğurabilir. Bu yüzden konu hakkında detaylı bilgi edinmek için buraya tıklayabilirsiniz. Yandex Browser'da DNSCrypt teknolojisini açağıdaki adımları izleyerek aktive edebilirsiniz.

AYRICA: Yandex Browser'da Kullanıcı Adı ve Resmini Değiştirmek

DNSCrypt Nedir? Yandex Browser'da Nasıl Kullanılır?

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklayın.

2) Güvenlik bölümüne giriş yapın.

3) Bağlantı koruması bölümünden ilgili özelliği açın.