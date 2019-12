Disney Filmi Mulan için Fragman Geldi

Disney, klasik animasyonları film uyarlaması olarak tekrar karşımıza getirmeye devam ediyor. Daha önceden Alice in Wonderland, Maleficent, Cinderella, The Jungle Book, Beauty and the Beast, Dumbo, Aladdin ve The Lion King gibi klasik animasyonlar film uyarlamasıyla karşımıza çıktı. Şimdi de en taze örnek olarak yeni film Mulan, beyaz perdeye geliyor. Film için fragman da paylaşıldı.

Çinli genç bir kadının, hasta babası yerine, erkek kılığına girerek İmparatorluk Ordusu için savaşa girmesi ve Çin'in en cesur kahramanlarından biri olma hikâyesinin anlatıldığı filmin oyuncu kadrosunda Yifei Liu, Donnie Yen, Jet Li, Li Gong ve Jason Scott Lee gibi isimler yer alıyor.

Yönetmenlik koltuğunda Niki Caro'nun oturduğu Mulan, 17 Nisan 2020 tarihinde vizyona girecek. Paylaşılan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Mulan Film Fragman İzle