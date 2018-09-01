Bildiğiniz gibi, .tr uzantılı domainler normal şirketlerde dolar kurundan ötürü farklı ve biraz da olsa fazla ücrete sahip olabilmektedir. Ancak nic.tr adresinden kayıt yapacak olursanız, kesinlikle daha ucuza bir .tr uzantılı domain alabilmeniz mümkündür. Ana kayıt sitesi olduğu için, ücretler de oldukça uygun. Eğer DNS yönetim paneli v.b. sizin için sorun değil ise ve alışabilir iseniz, .tr uzantılı domain adreslerini nic.tr üzerinden kayıt etmenizi tavsiye ediyoruz. Karar sizindir.