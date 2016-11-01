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CoD: Black Ops 3 Zombies Chronicles’dan Yeni Oynanış Videosu Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:08 - Tarih: 14 Mayıs 2017 - Yorum: 0
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CoD: Black Ops 3 Zombies Chroniclesdan Yeni Oynanış Videosu GeldiCall of Duty: Black Ops 3 oyunu için geliştirilen ve geçtiğimiz hafta duyurusu yapılan yeni zombi eklentisinin oynanış videosu geldi. Videoya baktığımızda eski haritaların grafik motoru ile yenilenmiş olduğunu ve silahları inceleme fırsatını buluyoruz. 16 Mayıs tarihinde PlayStation 4 için gelecek olan Call of Duty: Black Ops 3 Zombies Chronicles, bir ay sonra da PC ve Xbox One platformları için çıkışını yapacak. 115,99 TL olarak belirlenen oyun paketinin sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Yayınlanan oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler.

CoD: Black Ops 3 Zombies Chroniclesdan Yeni Oynanış Videosu Geldi

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