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Çin’de Galaxy S9′un Taklit Versiyonu Duyuruldu

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 20:25 - Tarih: 22 Aralık 2017 - Yorum: 0
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Çin'de Galaxy S9'un Taklit Versiyonu DuyurulduSamsung‘un beklenen akıllı telefonu Galaxy S9 daha tanıtılmamışken, Çin’de bir şirket tarafından taklit model olarak tanıtımı yapıldı. VKWorld isimli bir şirket tarafından tanıtılan S9, sızdırılan Galaxy S9 modeliyle tasarım olarak büyük ölçüde benzerlik taşıyor. 5.99 inç 2K çözünürlüklü ekranın bulunduğu VKWorld S9, MediaTek Helio X30 işlemcisi ve 6 GB RAM ile güçlendirilmiş. 128 GB dahili depolama ve 5.000 mAh kapasiteli bataryası ile dikkat çeken akıllı telefon, parmak izi okuyucusuna da sahip. 2018′in ilkbahar aylarında satışa sunulması beklenen akıllı telefonun fiyat etiketi yaklaşık 300 dolar olacak.

Çin'de Galaxy S9'un Taklit Versiyonu Duyuruldu

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