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Çin, Ürettiği Dünyanın En Büyük Teleskobu için Çalışan Bulamıyor

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 15:06 - Tarih: 08 Ağustos 2017 - Yorum: 0
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Çin, Ürettiği Dünyanın En Büyük Teleskobu için Çalışan Bulamıyor2016′nın sonlarına doğru dünyanın en büyük teleskobu olan “Five hundred-meter Aperture Spherical Telescope“u (FAST) inşa eden Çin, tesiste çalışacak kendi vatandaşlarını bulamıyor. Bu nedenle yabancı çalışan arayışına giren yetkililer, işe alınacak başmühendis için 1 milyon doların üzerinde araştırma fonu, yıllık yaklaşık 1.2 milyon dolar maaş ve ücretsiz konaklama gibi teklifler sunuyor. Mayıs ayından beri deneyimli çalışanlar arayan tesis için ne yazık ki henüz bir çalışan bulunamadı.

Çin, Ürettiği Dünyanın En Büyük Teleskobu için Çalışan Bulamıyor

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