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Chromium Tabanlı Alternatif Tarayıcı: Brave Browser

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:17 - Tarih: 12 Aralık 2018 - Yorum: 0
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Chromium Tabanlı Alternatif Tarayıcı: Brave BrowserGünümüzde bakılacak olursa, Chromium tabanlı birçok tarayıcı mevcut. Ancak Brave Browser, varsayılan olarak reklam engelleme özelliğine sahip bir tarayıcı. Söylenenlere de göre birçok tarayıcıdan daha hızlı çalışıyor. Son güncellemesi ile biraz daha Chrome’a benziyor olsa da, denemekte de yarar var diye düşünüyorum. Farklılık arıyor ve alternatif tarayıcı kullanmayı düşünüyorsanız, Brave Browser’ı kullanabilirsiniz. Resmi sitesine buraya tıklayarak ulaşabilmektesiniz.

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