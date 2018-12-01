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Chrome'da Yeni Sekme Sayfasındaki Kısayolları Kaldıralım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:43 - Tarih: 26 Ağustos 2019 - Yorum: 0

Chrome'da Yeni Sekme Sayfasındaki Kısayolları KaldıralımGoogle Chrome'un son sürümlerinde, yeni sekme sayfasında, en çok giriş yaptığınız web siteleri listeleniyor. Bu liste, giriş yaptığınız sitelere ne kadar daha çok giriş yapmaya devam eder iseniz, değişmeye devam edecektir. Dilerseniz, Chrome'da yeni sekme sayfasındaki kısayolları kaldırmak mümkündür. Bunun için ilgili site üzerine gelin ve "Kısayolu düzenleyin" butonuna tıklayın. Ardından Kaldır butonuna da tıklayarak, kaldırma işlemlerini tamamlayabilirsiniz.

AYRICA: Google Chrome Cache Kapatma Nasıl Yapılır?

Chrome'da Yeni Sekme Sayfasındaki Kısayolları Kaldıralım

Chrome'da Yeni Sekme Sayfasındaki Kısayolları Kaldıralım

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