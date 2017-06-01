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Chrome’da Facebook Bildirimleri Kapatma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:00 - Tarih: 31 Ekim 2017 - Yorum: 0
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Chromeda Facebook Bildirimleri Kapatma Nasıl Yapılır?Google Chrome için Facebook bildirimlerini açmak çok basit. Ancak sürekli olarak Facebook’tan bildirim almak biraz can sıkıcı olabilmektedir. Bu yüzden Google’da “Facebook bildirimlerini kapatmak,” ile ilgili birçok arama mevcut. Dolayısı ile dilerseniz Google Chrome için Facebook bildirimlerini kapatmak mümkündür. Aşağıdaki adımları izlemeniz ise bu yönde yeterli olacaktır. Bundan sonra böylelikle, Facebook’tan herhangi bir bildirim almayacaksınız.

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Facebook Bildirimleri Nasıl Kapatılır?

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklayın.

Chromeda Facebook Bildirimleri Kapatma Nasıl Yapılır?

2) Gelişmiş bağlantısına tıklayın.

Chromeda Facebook Bildirimleri Kapatma Nasıl Yapılır?

3) İçerik ayarları bölümüne giriş yapın.

Chromeda Facebook Bildirimleri Kapatma Nasıl Yapılır?

4) Bildirimler‘e tıklıyoruz.

Chromeda Facebook Bildirimleri Kapatma Nasıl Yapılır?

5) İzin verilenler arasından Facebook’u kaldırın.

Chromeda Facebook Bildirimleri Kapatma Nasıl Yapılır?

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