Google Chrome için Facebook bildirimlerini açmak çok basit. Ancak sürekli olarak Facebook’tan bildirim almak biraz can sıkıcı olabilmektedir. Bu yüzden Google’da “Facebook bildirimlerini kapatmak,” ile ilgili birçok arama mevcut. Dolayısı ile dilerseniz Google Chrome için Facebook bildirimlerini kapatmak mümkündür. Aşağıdaki adımları izlemeniz ise bu yönde yeterli olacaktır. Bundan sonra böylelikle, Facebook’tan herhangi bir bildirim almayacaksınız.

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Facebook Bildirimleri Nasıl Kapatılır?

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklayın.

2) Gelişmiş bağlantısına tıklayın.

3) İçerik ayarları bölümüne giriş yapın.

4) Bildirimler‘e tıklıyoruz.

5) İzin verilenler arasından Facebook’u kaldırın.