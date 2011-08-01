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Chrome'da Eklenti (Uzantı) Güncelleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:51 - Tarih: 12 Ocak 2020 - Yorum: 0

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Chrome'da Eklenti (Uzantı) Güncelleme Nasıl Yapılır?Google Chrome için geliştirilen uzantılar, aslında otomatik olarak güncellenmektedir. Ancak bazı eklentilerin, otomatik olarak güncellenemediği zamanlar olabilir. İşte bu gibi durumlar için, eklentileri manuel olarak güncellemeniz gerekecektir. Zaten eklentilerden tam anlamı ile verim alabilmek adına, güncel olmasında fayda bulunmaktadır. Peki, Chrome'da uzantı güncelleme nasıl yapılır, bu konuyu biliyor muydunuz? Aşağıdaki adımları izleyerek, Chrome'da eklenti güncelleme konusunda bilgi edinebilirsiniz.

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Chrome'da Eklenti (Uzantı) Güncelleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Diğer araçlar > Uzantılar sekmesine tıklayın.

Chrome'da Eklenti (Uzantı) Güncelleme Nasıl Yapılır?

2) Geliştirici modu seçeneğini aktive edin.

Chrome'da Eklenti (Uzantı) Güncelleme Nasıl Yapılır?

3) Güncelle butonuna tıklayarak, tüm uzantıları güncelleyebilirsiniz.

Chrome'da Eklenti (Uzantı) Güncelleme Nasıl Yapılır?

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