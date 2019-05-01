Eğer ki bir web geliştiricisi iseniz ister istemez kodlama yapıyorsunuzdur. İşte Chrome'da da birçok kişinin bildiği üzere geliştirici araçları mevcut olup, bu araçları kullanarak kaynak kodları üzerinde gerekli incelemelerde bulunabiliyorsunuz.

AYRICA: Chrome Senkronizasyon Sıfırlama Nasıl Yapılır?

Aslında geliştirici araçları açmak için F12 kısayolu yeterli olmakta. Ancak farklı bir yöntem de yok değil. Bunun için Diğer araçlar > Geliştirici araçları sekmesine tıklamanız yeterli olacaktır. Bu şekilde geliştirici araçları özelliğini aktif etmiş olacaksınız. İlgili bölüme ait görsel hemen aşağıda yer almaktadır.

Chrome Geliştirici Araçları Açma Nasıl Yapılır?