Caterpillar’dan Termal Kameralı Yeni Akıllı Telefon: CAT S61

İş makineleri ve sağlam, kaliteli ayakkabılarıyla tanınan Caterpillar, daha önce duyurduğu dünyanın ilk termal kameralı akıllı telefonu CAT S60‘dan sonra şimdi de termal kameralı yeni akıllı telefonu CAT S61‘i duyurdu. Snapdragon 630 işlemcisinden ve 4 GB RAM belleğinden güç alan ve her zamanki gibi MIL-STD-810G askeri sertifikası ile darbelere ve düşmelere karşı dayanıklı olduğunu kanıtlayan akıllı telefon, sahip olduğu VOC adı verilen bir sensör ile zehirlenme tehlikesi altında çalışan kişiler için her 30 saniyede bir hava taraması yaparak tehlike anında uyarıyor.

Ayrıca lazer ile 10 metreye kadar ölçüm özelliği ve termal kamerasının sıcaklık derecelendirmesi sayesinde de özellikle avcı ve izciler için büyük kolaylık sağlayan akıllı telefon, 64 GB dahili hafıza ve 4.500 mAh batarya ile gelecek.

CAT S61′in Amerika satış fiyatı ise yaklaşık 1.000 dolar olarak belirlenmiş.