Bu da Apple'ın Mac OS'unun Evrimi (Video)

Dünyanın en büyük yazılım ve teknoloji firması Apple tarafından geliştirilen Mac OS işletim sistemi, ilk olarak 1984 senesinde "Macintosh" olarak tanıtılmış idi. Daha sonra ise bu ürünün isimi birkaç kez değişime uğrayarak, Mac OS hâlini aldı. Sadece Apple marka bilgisayar ile uyumlu olan işletim sistemi, bu zamana kadar yoğun bir tempo ile geliştirildi. Bugünkü hâlini alması ise yıllar aldı...

YouTube'daki bir kanal tarafından ise "Mac OS'un Evrimi" başlığı adı altında video kaydedildi. Ne denli gelişim sağladığını görmek için, ilgili videoyu aşağıdan izleyebilmektesiniz. Kesinlikle oldukça nostaljik ve bir o kadar da etkileyici.

Mac OS Evrimi (Video)