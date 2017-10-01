Bir zamanların en popüler akıllı telefonlarından biri olarak, döneme damgasını vurmuş ve neredeyse herkesin satın almak istediği BlackBerry cihazları, uzun bir süredir adından bahsettirmiyordu. Özellikle Samsung ve Apple’ın durmadan yeni bir akıllı telefonu piyasaya sürmesi ve her yeni cihazın bir öncekinden çok daha gelişmiş özelliklere sahip olması maalesef ki önceden deli gibi BBM kullansak da BlackBerry’yi arka plana atmamıza neden oldu.

Ancak geçtiğimiz gün BlackBerry tarafından yayınlanan bir video, markanın sektöre iyi bir dönüş yapacağını gösterir gibi. BlackBerry Motion adında bir telefon tasarlayan markanın, cihazın dünya genelinde satışına başlamak üzere olduğunu düşünüyoruz.

Android 7 Nougat sürümünü kullanan BlackBerry ayrıca Qualcomm Snapdragon 625 işlemcili ve 4 GB RAM’e sahip bir cihaz üreterek, geri dönüşünde ne kadar iddialı olduğunu ispatlıyor. Biz cihazı tasarım olarak beğendik, ya siz?