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Bilişim Teknolojileri Zirvesi (BTZ) 10. Kez Düzenlenecek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:23 - Tarih: 08 Kasım 2017 - Yorum: 0
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Bilişim Teknolojileri Zirvesi (BTZ) 10. Kez DüzenlenecekHer sene düzenli olarak hazırlanan ve ortalama 800 kişinin katılımı ile teknolojiseverler ile buluşan BTZ (Bilişim Teknolojileri Zirvesi) bu sene de 10. kez düzenleniyor olacak. İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte bu sene ise; geleceğin teknolojileri, yeni nesil pazarlama, dijital ve mobil dünya gibi konular ele alınacak. Dolayısı ile etkinliğin oldukça interaktif bir etkinlik olduğu ve alanında nezih bir konuma sahip olduğu dile getirilebilmektedir.

BTZ 2017′de 10. Kez Düzenleniyor Olacak

Bilişim Teknolojileri Zirvesi (BTZ) 10. Kez Düzenlenecek

BTZ bu sene 1-2 Aralık tarihleri arasında İTÜ Maçka Kampüsü‘nde gerçekleşecek. Oturumlar ile birbirinden farklı, alanlarda başarılı olmuş önemli isimler konuşmacı olarak yer alacak. Dolayısı ile teknoloji ile yakından ilgileniyorsanız, BTZ etkinliğine katılım sağlamanızı kesinlikle tavsiye ediyoruz. Etkinliğin Facebook sayfasına buradan, Twitter sayfasına ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Adres: Etkinlik Web Sitesi

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