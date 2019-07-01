İnternet üzerinde aksiyon alıyorsanız, amacı kötü olan insanların da varlığının bir gerçek olduğunu unutmamalısınız. Bu yüzden hesap bilgilerinize ait şifrelerinizin oldukça zor, karmaşık olmasına dikkat etmelisiniz. Bu yüzden araştırma yaparken "Avast Rastgele Parola Oluşturucu" ile tanıştım ve gerçekten de zor şifre oluşturma konusunda oldukça yardımcı bir servis olduğu kanısına vardım.

Avast ile Rastgele Güçlü Parola Oluşturalım

Şifrenizin zor olması için parola uzunluğu belirleyebileceğiniz gibi, şifre içerisinde kullanılacak karakterleri de seçebiliyorsunuz. İlgili servise buraya tıklayarak gidebilir ve zor, karmaşık parolanızı bugün oluşturabilirsiniz.