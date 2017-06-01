Ubisoft tarafından geliştirilen ve Assassin’s Creed serisinin merakla beklenen yapımı Assassin’s Creed: Origins‘in çıkış tarihine yaklaştıkça oyun tanıtım videoları da gelmeye devam ediyor. Yeni yayınlanan sinematik videoda da bazı önemli mekan ve figürlerin kum tanesi gibi dağılması dikkat çekiyor. “Assassin’s Creed: Origins ne zaman çıkacak?” diyorsanız, oyunun 27 Ekim‘de PC, PS4 ve Xbox One için çıkacağını belirtelim. Yayınlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler…