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Assassin’s Creed: Origins’in Yeni Sinematik Videosu Yayında

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 14:00 - Tarih: 01 Ekim 2017 - Yorum: 0
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Assassins Creed: Originsin Yeni Sinematik Videosu YayındaUbisoft tarafından geliştirilen ve Assassin’s Creed serisinin merakla beklenen yapımı Assassin’s Creed: Origins‘in çıkış tarihine yaklaştıkça oyun tanıtım videoları da gelmeye devam ediyor. Yeni yayınlanan sinematik videoda da bazı önemli mekan ve figürlerin kum tanesi gibi dağılması dikkat çekiyor. “Assassin’s Creed: Origins ne zaman çıkacak?” diyorsanız, oyunun 27 Ekim‘de PC, PS4 ve Xbox One için çıkacağını belirtelim. Yayınlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler…

Assassins Creed: Originsin Yeni Sinematik Videosu Yayında

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