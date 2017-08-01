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Apple’ın Instagram Hesabı Hızla Büyüyor

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:39 - Tarih: 12 Ağustos 2017 - Yorum: 0
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Appleın Instagram Hesabı Hızla BüyüyorBirkaç gün önce Instagram hesabını açan Apple‘ın, bildiğiniz gibi henüz tweet göndermediği bir Twitter hesabı da var. Instagram hesabında ise iPhone ile çekilen güzel fotoğrafları “#ShotoniPhone” etiketi ile paylaşmaya başladı. Böylelikle hem iPhone ile çekilen fotoğraflar için geniş bir arşiv oluştururken, hem de Instagram hesabı için içerik üretilmesini sağlamış oluyor. Apple’ın Instagram hesabını farklı amaçlar için kullanıp, kullanmayacağı ise şu an belli değil. Gerçek şu ki daha birkaç gün önce açılmasına rağmen, takipçi sayısı +500k‘yı geride bıraktı. Bu hızla giderse de kısa süre içerisinde milyonlarca takipçiye ulaşması işten bile değil. Bakalım, bunu zaman gösterecek.

Appleın Instagram Hesabı Hızla Büyüyor

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