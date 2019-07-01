Apple 1 Kullanım Kılavuzu Açık Artırmada

Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından ortaya çıkarılan Apple 1, daha önceden yapılan bir açık arttırma ile 471 bin dolarlık rekor fiyata satılmıştı. 200 adet üretilen Apple 1'den 175 adet satıldığı söylenirken, şimdi de bilgisayarın kullanım kılavuzu için açık arttırmada rekor fiyat bekleniyor. Çok iyi durumda olan 12 sayfalık Apple 1 kullanım kılavuzu için şimdilik 9 bin 422 dolarlık teklif yapıldı. 10 Temmuz'da son bulacak olan açık arttırmada kullanım kılavuzu için beklenen teklif 10 bin 365 dolar.