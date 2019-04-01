Anadolu Farm Sahibi için İstenen Rekor Hapis Cezası

Çiftlik Bank skandalının ardından bu tarz oyunlar çıkmaya, bunlara da para kaptıranlar akıllanmamaya devam ediyor. Çiftlik Bank'ın götürdüğü parayı duyarak kurucuları tarafından biz de böyle kolay para kazanırız düşüncesiyle yaklaşık 1.5 yıl öncesinde hayata geçen Anadolu Farm, 50.000'e yakın kullanıcısından yaklaşık 90 milyon liralık vurgun yaptı. 2018 sonlarında yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan şirket sahibi için istenen hapis cezası ise rekor niteliğinde.

Anadolu Farm sahibi için Rekor Hapis Cezası!

Nitelikli dolandırıcılık içeren bir oluşum olan Anadolu Farm'ın yöneticileri suç örgütü kurmak, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlarından yargılanıyorlar.

Anadolu Farm sahibi İsa Karademir için 1,560 yıldan 3,900 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Kısa yoldan para kazanayım diye düşünenleri dolandıran ve kendinin de kısa yoldan zengin olacağını sanarak yola çıkan İsa Karademir, ömrünün geri kalanını parmaklıklar ardında geçirecek gibi duruyor. Umarız, söz konusu ceza da caydırıcılık noktasında etkili olur.

Bu tarz oyunları oynayan tanıdığınız var mı? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?