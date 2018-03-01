Akasya Koleji: Sağlam Bir Eğitim, Sağlıklı Bir Toplum

Eğitim, bir insanın hayâllerine ulaşması için elzem bir olgu olup, doğru eğitimi alabilmesi için de, çocuklarımızı doğru ve dürüst yaklaşım sergileyen okullarda okutmamız günümüzde zorunlu bir hâle gelmiş bulunmaktadır. Akasya Koleji de 1985‘den bu yana “Sağlam Bir Eğitim, Sağlıklı Bir Toplum” inancı ile hareket eden bir okul olarak karşımıza çıkıyor. Akasya Koleji 1985 senesinde, 1150 öğrenci ile birlikte eğitim ve öğretime başlamıştır. İlk mezunlarını ise 1989 senesinde vermiştir.

1985′den Günümüze Devam Eden Sağlıklı Bir Eğitim Anlayışı

Şu anda ara vermeden öğrencilerine iyi bir eğitim vermek için alanlarında uzman ve yetkin öğretmenleri, eğitmenleri ile bu yolda ilerlemeye devam etmektedir. Öğrencilerinin fikirlerine önem veren Akasya Koleji, çeşitli interaktif aktiviteler ile birlikte öğrencilerinin arasında efektif bir sirkülasyon yaratmayı amaçlamaktadır. Bu da elbette geleceğimiz olan çocuklarımızın doğru ve dürüst bir eğitim anlayışı ile yetişmesiyle mümkün olacaktır. Dolayısı ile çocuğunuz için sağlıklı bir eğitim kurumu arayışında iseniz, Akasya Koleji’nin resmi internet sitesini mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz. Okulun eğitim anlayışı, misyonu ve vizyonu hakkında detaylı bilgi ve haberlere buradan ulaşabilirsiniz.

Okulun İnternet Sitesi: http://akasyakoleji.k12.tr/

Akasya Koleji’nden Birkaç Kare Sizlerle