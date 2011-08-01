AirPods Pro Tanıtıldı - Özellikleri ve Türkiye Fiyatı (Video)

Apple, merakla beklenen yeni kablosuz kulaklık modeli AirPods Pro'yu tanıttı ve Türkiye fiyatı da açığa çıkmış oldu. Yalıtımı yüksek kulak içi tasarımıyla boy gösteren yeni model, aktif gürültü engelleme özelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Mikrofonlarıyla dışarıdaki gürültüyü algılayan kablosuz kulaklık, anti-gürültü üreterek dış seslerin kullanıcıyı rahatsız etmesini engelliyor. Etraftaki sesleri duymak isteyenler de sadece "transparency mode" özelliğini aktif ederek, sesleri duyabiliyor.

AirPods Pro Tanıtıldı (Video)

Üç farklı silikon uç ile her kulak tipine rahatlıkla uyum sağlayabilen AirPods Pro, gelişmiş Apple H1 çipi ile Apple cihazlarla olan iletişimini hızlandırıyor.

Önceki versiyona göre daha yüksek ses kalitesi sunan kulaklık, bass severleri oldukça memnun edecek şekilde iyileştirilmiş. Suya karşı dayanıklı olan model, aktif gürültü engelleme özelliği açıkken 4,5 saate kadar kullanım sunarken, gürültü engelleme kapalıyken de 5 saate kadar kullanıma çıkabiliyor. Ayrıca model, kablosuz olarak şarj edilebiliyor.

AirPods Pro Türkiye Fiyatı

Başarılı bir şekilde karşımıza çıkan yeni kablosuz kulaklık modelinin yurt dışı fiyatı 249 dolar olarak belirlenmiş, AirPods Pro Türkiye fiyatı ise 1.899 TL ile boy gösteriyor.

AirPods Pro Tanıtım Videosu