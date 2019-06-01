Age of Empires 2: Definitive Edition Sonbaharda Geliyor (Video)

Microsoft, E3 2019 etkinliği kapsamında oyun yeniliklerini duyurmaya devam ediyor. 1999 yılında piyasaya çıkan Age of Empires 2 oyunu, 20 yılın ardından 4K, Ultra HD grafik desteği ve yenilenmiş ses efektleri ile birlikte Age of Empires II: Definitive Edition adıyla geliyor. Şirket, oyunun sonbahar aylarında piyasaya çıkışını yapacağını açıkladı. Beta kayıtları açılan oyun, sevenleri tarafından merakla bekleniyor. Siz, oynamayı düşünüyor musunuz?

Age of Empires II: Definitive Edition Tanıtım Videosu