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Age of Empires 2: Definitive Edition Sonbaharda Geliyor (Video)

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 15:44 - Tarih: 10 Haziran 2019 - Yorum: 0

Age of Empires 2: Definitive EditionMicrosoft, E3 2019 etkinliği kapsamında oyun yeniliklerini duyurmaya devam ediyor. 1999 yılında piyasaya çıkan Age of Empires 2 oyunu, 20 yılın ardından 4K, Ultra HD grafik desteği ve yenilenmiş ses efektleri ile birlikte Age of Empires II: Definitive Edition adıyla geliyor. Şirket, oyunun sonbahar aylarında piyasaya çıkışını yapacağını açıkladı. Beta kayıtları açılan oyun, sevenleri tarafından merakla bekleniyor. Siz, oynamayı düşünüyor musunuz?

Age of Empires 2: Definitive Edition Video

Age of Empires II: Definitive Edition Tanıtım Videosu

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