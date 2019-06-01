Microsoft, E3 2019 etkinliği kapsamında oyun yeniliklerini duyurmaya devam ediyor. 1999 yılında piyasaya çıkan Age of Empires 2 oyunu, 20 yılın ardından 4K, Ultra HD grafik desteği ve yenilenmiş ses efektleri ile birlikte Age of Empires II: Definitive Edition adıyla geliyor. Şirket, oyunun sonbahar aylarında piyasaya çıkışını yapacağını açıkladı. Beta kayıtları açılan oyun, sevenleri tarafından merakla bekleniyor. Siz, oynamayı düşünüyor musunuz?
Age of Empires 2: Definitive Edition Sonbaharda Geliyor (Video)
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 15:44 - Tarih: 10 Haziran 2019 - Yorum: 0
ÖNERİLEN BAĞLANTILAR1. Blogger Dersleri
2. WordPress Dersleri
3. Photoshop Püf Noktaları
4. Telefon Sorunları ve Çözümleri
- Google, Analiz Şirketi Looker'ı Satın Alıyor
- Age of Empires 2: Definitive Edition Sonbaharda Geliyor (Video)
- Zamanın Sonuna Yolculuk Yapmak İster misin? (Altyazılı Video)
- Huawei Telefonların Yasaklarına Facebook da Katıldı!
- Nokia 2.2 Resmi Olarak Tanıtıldı - Özellikleri ve Fiyatı (Video)
- Bütçe Dostu Gelişmiş Akıllı Saat: Xiaomi Amazfit Verge Lite
- Fanlı Akıllı Telefon Red Magic 3 Dayanıklılık Testinde (Video)
- Eğer Bir Şey Deneyeceksen, Sonuna Kadar Git (Video)
- Vivaldi'de Çıkış Onaylaması Nasıl Aktif Edilir?
- Chrome Geliştirici Araçları Açma Nasıl Yapılır?
Yorum bulunmamaktadır.