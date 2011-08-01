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AdGuard Koyu Tema Aktif Etme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:36 - Tarih: 04 Kasım 2019 - Yorum: 0

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AdGuard Koyu Tema Aktif Etme Nasıl Yapılır?AdGuard (Windows) ile ilgili olarak bir önceki içeriğimizde, AdGuard'ın Windows ile başlamaması için ilgili yönergeleri sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise, AdGuard koyu tema aktif etmek nasıl oluyor, bunu öğrenelim. Eğer ki Windows'ta da koyu tema kullanıyorsanız, uygulamalarınızın da karanlık temaya sahip olmasını arzu edebilirsiniz. AdGuard'da da yerleşik olarak bu özellik mevcut olup, aşağıdaki adımları izleyerek koyu tema aktive edilebilmektedir.

AdGuard Koyu Tema Aktif Etme Nasıl Yapılır?

1) Programı açtıktan sonra, Ayarlar sekmesine tıklayın.

AdGuard Koyu Tema Aktif Etme Nasıl Yapılır?

2) Tema adlı açılır menüden Koyu Tema'yı seçerek işlemleri tamamlayabilirsiniz.

AdGuard Koyu Tema Aktif Etme Nasıl Yapılır?

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