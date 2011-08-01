AdGuard (Windows) ile ilgili olarak bir önceki içeriğimizde, AdGuard'ın Windows ile başlamaması için ilgili yönergeleri sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise, AdGuard koyu tema aktif etmek nasıl oluyor, bunu öğrenelim. Eğer ki Windows'ta da koyu tema kullanıyorsanız, uygulamalarınızın da karanlık temaya sahip olmasını arzu edebilirsiniz. AdGuard'da da yerleşik olarak bu özellik mevcut olup, aşağıdaki adımları izleyerek koyu tema aktive edilebilmektedir.

AdGuard Koyu Tema Aktif Etme Nasıl Yapılır?

1) Programı açtıktan sonra, Ayarlar sekmesine tıklayın.

2) Tema adlı açılır menüden Koyu Tema'yı seçerek işlemleri tamamlayabilirsiniz.