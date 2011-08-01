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AdGuard Filtre Kontrol Sıklığı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:45 - Tarih: 06 Kasım 2019 - Yorum: 0

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AdGuard Filtre Kontrol Sıklığı Değiştirme Nasıl Yapılır?AdGuard ile ilgili olarak faydalı içerikler kaleme almaya devam ediyoruz. AdGuard (Windows) için filtre kontrol sıklığı değiştirmek mümkündür. Yani filtrelerin otomatik olarak hangi aralıklar ile güncelleneceğini belirleyebilirsiniz. Dilerseniz elbette, bu ayarı "Varsayılan" olarak da kayıt edebilirsiniz.

Ancak kısa aralıklarla filtre kontrolü sağlamak yerine, uzun aralıklarla da filtre kontrolü sağlamayı düşünebilirsiniz. Örneğin, 24 saat gibi. Dolayısı ile, aşağıdaki adımları izleyerek, AdGuard filtre kontrol sıklığı değiştirme nasıl oluyor, hemen öğrenebilir ve dilediğiniz şekilde uygulama yapabilirsiniz.

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AdGuard Filtre Kontrol Sıklığı Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar bağlantısına tıklıyoruz.

AdGuard Filtre Kontrol Sıklığı Değiştirme Nasıl Yapılır?

2) Filtre güncelleme kontrolü sıklığı adlı açılır menüden seçim yapabilirsiniz.

AdGuard Filtre Kontrol Sıklığı Değiştirme Nasıl Yapılır?

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