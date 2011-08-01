AdGuard ile ilgili olarak faydalı içerikler kaleme almaya devam ediyoruz. AdGuard (Windows) için filtre kontrol sıklığı değiştirmek mümkündür. Yani filtrelerin otomatik olarak hangi aralıklar ile güncelleneceğini belirleyebilirsiniz. Dilerseniz elbette, bu ayarı "Varsayılan" olarak da kayıt edebilirsiniz.

Ancak kısa aralıklarla filtre kontrolü sağlamak yerine, uzun aralıklarla da filtre kontrolü sağlamayı düşünebilirsiniz. Örneğin, 24 saat gibi. Dolayısı ile, aşağıdaki adımları izleyerek, AdGuard filtre kontrol sıklığı değiştirme nasıl oluyor, hemen öğrenebilir ve dilediğiniz şekilde uygulama yapabilirsiniz.

AYRICA: AdGuard Koyu Tema Aktif Etme Nasıl Yapılır?

AdGuard Filtre Kontrol Sıklığı Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar bağlantısına tıklıyoruz.

2) Filtre güncelleme kontrolü sıklığı adlı açılır menüden seçim yapabilirsiniz.