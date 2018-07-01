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AdGuard Dile Özgü Filtrelemeyi Kapatmak

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 10:51 - Tarih: 15 Nisan 2019 - Yorum: 0

AdGuard Dile Özgü Filtrelemeyi KapatmakAdGuard ile ilgili ipuçlarını aktardığımız yazılarımıza devam ediyoruz. Önceki içeriklerimizde AdGuard zararlı yazılım koruması etkinleştirme ve AdGuard filtre güncelleme sıklığını değiştirme gibi konulara göz atmıştık. Şimdi ise AdGuard için dile özgü filtrelemeyi kapatmak nasıl oluyor, bunu öğreniyor olacağız.

Eğer ki dile özgü filtreleme özelliğini kullanırsanız, bu örneğin Türkçe sitelerde de filtrelemeyi aktive eder. Ancak çok fazla filtre aktive etmek, yavaşlığı beraberinde getirebilir. Aklınızda olsun. Bu yüzden AdGuard'da dile özgü filtre özelliğini kapatmak istiyorsanız, Ayarlar > Filtreler bölümündeki ilgili seçeneği kapalı konuma getirmeniz yeterli olacaktır.

AdGuard Dile Özgü Filtrelemeyi Kapatmak

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