5000 mAh Bataryalı Ucuz Akıllı Telefon: Gionee Steel 5

Çok büyük sıkıntılarla boğuşan ve yeniden üretime geçmeye çalışan Çinli Gionee şirketi, uygun fiyatlı giriş seviyesi yeni akıllı telefon modelini duyurdu. Gionee Steel 5 isimli akıllı telefon, 6.2 inçlik 720p çözünürlüklü ve 2.5D eğimli ekrana sahip.

Gionee Steel 5 Özellikleri ve Fiyatı

Sekiz çekirdekli işlemcisinden ve 4-6 GB RAM alternatiflerinden gücünü alan cihaz, 64 ve 128 GB depolama birimi seçeneklerine sahip.

Kamera tarafına bakacak olursak; arka tarafında 12 MP'lik bir ana kamera ve 2 MP'lik bir derinlik sensörü bulunan telefonun ön tarafında da, 1080p video kaydı destekli 13 MP'lik selfie kamerası bulunuyor.

Akıllı telefonun dikkat çeken batarya kapasitesi ise 5.000 mAh. Ayrıca 10W'lık hızlı şarj desteği yer alıyor.

Android 9 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkacak olan ve çift SIM kart yuvası bulunan Gionee Steel 5, yaklaşık 115 dolar fiyat etiketine sahip.