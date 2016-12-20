LG, geçen sene duyurduğu Gram model dizüstü bilgisayarını geliştirerek, yeni modeli Gram 14′ü CES 2017‘de görücüye çıkardı. İnce ve hafif yapısı üzerine geliştirilen güçlü performans ve uzun pil ömrü ile dikkatleri üzerine çeken yeni model, metal gövdesiyle birlikte sadece 970 gram ağırlığında. 14 inçlik LG Gram 14, Intel Core i5 5200 işlemcisi ve 8 GB DDR3L RAM bellek ile güçlendirilmiş. 128 GB SSD depolama alanı ile desteklenen bilgisayar, 21 saat boyunca kullanım vadediyor. Çıkış tarihi henüz belli olmayan LG Gram 14′ün fiyatı ise yaklaşık 850 dolar olarak açıklandı.