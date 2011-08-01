WhatsApp için 2020 yılında da kullanıcıların daha verimli kullanması adına yeni özellikler gelecek. 2019 yılında uygulama içerisine grup mesajlarında davetiye ve hatırlatma özelliği eklenmişti. Şimdi de uygulamaya entegre olacak üç yeni özellik test ediliyor.

2020'de Gelecek WhatsApp Özellikleri

Geleceği belirtilen ilk özellik, Snapchat uygulamasında bulunan süreli silme özelliği. Buna göre kullanıcılar, WhatsApp üzerinden gönderdikleri mesajın ne zaman silineceğini seçebilecek. İstenmezse de bu özellik kapatılabilecek.

İkinci yeni özellik ise en çok beklenen karanlık mod. 2020 yılında pil tasarrufu açısından da önemli olan karanlık modu uygulama içerisinde göreceğiz.