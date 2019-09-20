2019 Range Rover Evoque, Euro NCAP Çarpışma Testinde (Video)

Araçların güvenliği hakkında kullanıcı bilgileri sağlayan, otomobil değerlendirme programı olan Euro NCAP çarpışma testinde bu sefer 2019 Range Rover Evoque bulunuyor. 2018'in kasım ayında tanıtımı gerçekleştirilen 2019 Range Rover Evoque, Euro NCAP çarpışma testinden 5 yıldız alarak, modern ve şık görünümü ile dikkat çekmesinin yanı sıra güvenlik konusunda da oldukça başarılı olduğunu kanıtladı.

2019 Range Rover Evoque, Euro NCAP Çarpışma Testinde

İlk olarak standart çarpışma denemelerini gördüğümüz videoda bunları rahatlıkla geçen araç, sonrasındaki otomatik kaza önleme sistemleriyle de dikkatleri çekiyor. Ayrıca araçta kaput üstü dış hava yastığı da bulunuyor.

2019 Range Rover Evoque için gerçekleştirilen çarpışma testi videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

2019 Range Rover Evoque Çarpışma Testi Videosu