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2017 Ağustos Ayının Ücretsiz PS Plus Oyunları Açıklandı (Video)

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 15:36 - Tarih: 28 Temmuz 2017 - Yorum: 0
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2017 Ağustos Ayının Ücretsiz PS Plus Oyunları Açıklandı (Video)Her ay olduğu gibi PlayStation Plus kullanıcıları tarafından merakla beklenilen Ağustos ayı ücretsiz oyunları belli oldu. Sony, PlayStation blog sayfası üzerinden yaptığı açıklamayla birlikte ağustos ayının PlayStation 4, PlayStation 3 ve PlayStation Vita için sunacağı ücretsiz oyunları açıkladı. Aksiyon dozu yüksek oyunların yer aldığı ağustos ayı ücretsiz oyunlar listesini aşağıdan inceleyebilir ve Sony tarafından hazırlanan tanıtım videosunu izleyebilirsiniz.

2017 Ağustos Ayının Ücretsiz PS Plus Oyunları Açıklandı (Video)

PS Plus Ağustos Ayı Ücretsiz Oyunları

  • Assassin’s Creed: Freedom Cry (PS4)
  • Downwell (PS4)
  • Just Cause 3 (PS4)
  • Snakeball (PS3)
  • Super Motherload (PS3)
  • Downwell (PS Vita)
  • Level 22 (PS Vita)

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